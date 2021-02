Federica Brignone riscatta le delusioni dei Mondiali di Cortina andando a vincere il SuperG di Val di Fassa. L’atleta italiana conquista il successo numero 16 in Coppa del mondo ed eguaglia Deborah Compagnoni. Sul podio anche le svizzere Lara Gut-Behrami, che conquista la coppa di specialità, e Corinne Suter.

Tra le prime sei anche Curtoni, Marsaglia e Bassino. Brutte cadute per la norvegese Lie e per l’austriaca Schneeberger, trasportate in ospedale in elicottero.