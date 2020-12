Sci, gigante Alta Badia a Pinturault

Alexis Pinturault si è imposto nel gigante maschile disputato sulla pista Gran Risa e valevole per la Coppa del mondo. Il francese ha preceduto i sorprendenti Atle Lie McGrath e Justin Murisier, due autentici outsider che invece hanno dato spettacolo sull’impegnativa pista altoatesina, classificandosi con un ritardo di appena 7 e 24 centesimi dal vincitore, che festeggia il quindicesimo successo della carriera nella specialità. Appena fuori dal podio sono rimasti Marco Odermatt e Tommy Ford, mentre Riccardo Tonetti, buon undicesimo, è stato l’unico azzurro a classificarsi nei trenta.

“Nella prima manche ho ottenuto il risultato che cercavo, poi ho sentito le sensazioni giuste nella seconda e mi sono venute tante curve buone che mi hanno permesso di scalare posizoni. Ho fatto un po’ fatica dopo l’infortunio, le cose non venivano come volevo e ho dovuto pazientare. Non avevo tante sicurezze ma oggi mi è servito per ritrovarle. Adesso salterò i prossimi due giorni slalom italiani, perchè non sono riuscito ad allenarmi come volevo. Riparto da Bormio con la velocità, poi vorrei riprendere con gli slalom”. Non si sono qualificati invece per la seconda manche Luca De Aliprandini (uscito dopo poche porte), Giovanni Borsotti, Roberto Nani, Stefano Baruffaldi, Giovanni Franzoni e Filippo Della Vite.

La classifica generale di coppa vede al comando Pinturaut con 376 punti davanti a Kilde con 375 e a Odermatt con 340. Lunedì 21 dicembre l’Alta Badia ospiterà uno slalom (ore 10.00 e 13.00)