Sci, gigante Killington: la Bassino seconda dietro Gut-Behrami

Coppa del mondo di sci, secondo posto per Marta Bassino in gigante negli Usa

Marta Bassino ricomincia da dove aveva finito. La ventiseienne cuneese del Centro Sportivo Esercito, che aveva concluso la scorsa stagione con un secondo posto a Meribel, si è piazzata nuovamente al posto d’onore nella prima prova fra le porte larghe sulla pista “Silverstar” di Killington, superato solamente da una grande Lara Gut-Behrami. Bassino, quinta a metà gara, ha interpretato bene le due insidiose manches, terminando la propria prestazione a soli 7 centesimi dalla campionessa del mondo in carica, che torna sul gradino più alto del podio per la prima volta proprio dal successo a Cortina nel 2021, per il trionfo numero 35 in carriera. Marta invece conquista il piazzamento numero 22 sul podio sulla pista che nel 2019 le regalò il primo successo, ma soprattutto manda un chiaro segnale alla concorrenza: ci sarà anche lei fra le pretendenti al trono di specialità che già fu suo nel 2020. A completare il podio di giornata ci ha pensato un’altra regina del gigante, la campionessa olimpica Sara Hector, terza a 20 centesimi.