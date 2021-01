Sci, gigante Kronplatz femminile: vittoria della francese Worley terza la Bassino

Marta Bassino si conferma sul podio del gigante anche nella difficilissima gara di Kronplatz, sulla pista Erta, che ha messo a dura prova tutte le atlete. Bassino ha attaccato nella seconda manche dopo essersi classificata al settimo posto a metà gara, con un distacco di oltre un secondo da Michelle Giosin che guidava. Ma nella seconda lo scenario è cambiato ed è emerso l’enorme talento di Tessa Worley che si è conquistata la vittoria numero 14 della carriera, partendo dal quinto posto, sono uscite dal podio Mikaela Shiffrin e Michelle Gisin, che ha letteralmente buttato la gara sul muro finale, quando era nettamente in testa.

Al loro posto sono risalite Lara Gut-Behrami, seconda e in grande forma in questo periodo, staccata di soli 27 centesimi dalla Worley. E, al terzo posto c’è Marta Bassino, con 73 centesimi di ritardo dalla francese, ma capace di agguantare il sesto podio stagionale, con quattro vittorie.

Buona la prova di Sofia Goggia, che recupera quattro posizioni nella seconda manche e si piazza al settimo posto con 1″37 di svantaggio, seguita da Federica Brignone, partita all’attacco nella seconda frazione, per rimanere sul podio sul quale si trovava a metà gara, per poi perdere il ritmo migliore sul muro e concludere all’ottavo posto con 1″44 di distacco dalla leader.

Punti anche per Elena Curtoni e Roberta Midali.

Nella classifica di specialità Bassino è sempre più leader con 460 punti, contro i 336 della Worley e i 312 della Gisin. Brignone è quarta con 282 punti.

Ordine d’arrivo GS femminile Kronplatz:

1. Tessa Worley FRA 2’11″38

2. Lara Gut-Behrami SUI +0″27

3. Marta Bassino ITA +0″73

4. Mikaela Shiffrin USA +1″08

5. Meta Hrovat SLO +1″23

6. Michelle Gisin SUI +1″32

7. Sofia Goggia ITA +1″37

8. Federica Brignone ITA +1″44

9. Alice Robinson NZL +1″52

10. Sara Hector SWE +1″65

22. Elena Curtoni ITA +3″88

26. Roberta Midali ITA +4″14

35. Karoline Pichler ITA non qualificata seconda manche

42. Roberta Melesi ITA non qualificata seconda manche