Sci, Goggia: “Sono riuscita a vincere con quasi un secondo e sono davvero molto contenta”

Le prime parole di Sofia Goggia dopo la vittoria nella discesa di St. Anton: “Sono molto contenta della gara di oggi, anche perché nelle prove non avevo capito bene la pista. L’ho studiata e provata con i tecnici e sapevo che i distacchi sarebbero stati risicatissimi, invece sono riuscita a vincere con quasi un secondo e sono davvero molto contenta. Dove c’è da tirare le curve a più di 100 km/h riesco a tenere giù il piede e a fidarmi dei miei appoggi”. “Sofia Goggia, in questo momento è grande cuore. Nel 2013 vinsi in discesa in Coppa Europa, quest’anno torno a vincere ma in Coppa del mondo. Oggi ho vinto con il sole, allora vinsi con visibilità bruttissima e neve molto ghiacciata. Penso che il “pelo” da discesista ci sia sempre stato”. “Io a Val d’Isère non avevo trovato la musica adatta per il superG, adesso voglio godermi ancora un po’ questa vittoria, e poi mi concentrerò per il superG di domani”.