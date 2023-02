Sci in lutto, è morta a 37 anni Elena Fanchini

Lo Sci e il mondo dello sport italiano è in lutto. E' arrivata la tragica notizia della morte di Elena Fanchini all'età di 37 anni a causa di un tumore. In carriera la sciatrice aveva conquistato l'argento nella discesa libera ai Mondiali di Bormio/Santa Caterina Valfurva e due gare di Coppa del Mondo, sempre in discesa. Era sorella di Nadia, anche lei argento iridato nel 2013, e di Sabrina. Aveva sconfitto la malattia nel 2018 ed era tornata sulle piste, prima di ritirarsi definitivamente nell'aprile 2020. Poi ad agosto dello scorso anno la recidiva. Malata da tempo, si è spenta nella sua abitazione di Solato, in provincia di Brescia.