Sci, la Goggia può tornare in pista e vincere la coppa di discesa

Sofia Goggia si è sottoposta nella giornata odierna presso la casa di cura “La Madonnina” di Milano ad una visita di controllo già fissata da tempo con i dottori Andrea Panzeri e Herbert Schoenhuber della Commissione Medica FISI i quali, dopo avere eseguito una risonanza magnetica e una TAC, hanno dato via libera al proseguimento del programma riabilitativo che prevede nei prossimi la possibilità di sciare in campo libero. La campionessa bergamasca dunque può difendere il primo posto in discesa. In classifica al comando Sofia Goggia con 480 punti, incalzata dalla Suter a 410 e dalla Gut a 383. Manca solo la gara delle finali di Lenzerheide al termine della stagione e i 100 punti in palio potrebbero cambiare tutto ma la Goccia c’è.