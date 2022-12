Sci, la Goggia raddoppia in discesa: seconda vittoria a Lake Louise

Ancora lei, insaziabile Sofia Goggia. La vicecampionessa olimpica continua a imperversare sulla pista “Men’s Olympic” di Lake Louise, dove ha vinto la quinta gara di fila disputata sul pendio canadese. Anche in questa occasione il trionfo numero 19 della carriera è arrivato nell’amata discesa, in una giornata condizionata da fastidiose folate di vento, che hanno costretto gli organizzatori ad abbassare la partenza allo start del supergigante maschile. Un piccolo aiuto per la bergamasca, che proprio nella parte alta della pista sembrava soffrire nei giorni scorsi, ma che allo stesso tempo ha mostrato porta dopo porta la sua superiorità nei confronti della concorrenza.

Perchè quel pettorale rosso di leader della classifica di specialità che indossa ininterrottamentre dal 19 dicembre 2020 è diventato ormai parte del corpo e le dona una forza ulteriore, ogni volta che esce dal cancelletto. Le sette vittorie consecutive a Lake Louise ottenute dall’amica Lindsey Vonn e realizzate fra il 2020 e 2012 sono ineguagliabili (soprattutto perchè l’anno venturo il calendario non sembrerebbe prevedere gare nello stato dell’Alberta), ma il carico di fiducia dopo le tribulazioni della seconda parte della scorsa stagione può diventare un propellente importante al ritorno in Europa. Alle spalle di Goggia si è piazzata Nina Ortlieb. La figlia d’arte austriaca, protagoniste nelle prove, ha dato filo da torcere per oltre metà tracciato a Sofia, cedendo qualche decimo nel tratto conclusivo. Il suo tempo è stato sufficiente per retrocedere al terzo posto Corinne Suter: 34 centesimi contro 37.