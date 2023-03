Sci, la Shiffrin nella storia: vince il gigante ed eguaglia Stenmark con 86 vittorie

La valdostana ha confermato il suo eccellente stato di forma che negli ultimi due mesi l’ha vista salire sul podio in sei occasioni e conquistare due medaglie iridate. Stavolta ha recuperato dal quarto al secondo posto con una seconda manche d’attacco, in cui ha scavalcato Valerie Grenier (alla fine sesta) e Franziska Gritsch, uscita a poche porte dal traguardo quando già si ritrovava a inseguire, per concludere a 64 centesimi dalla regina delle nevi.

L’Italia femminile sale così a 24 podi stagionali (8 vittorie, 10 secondi e 6 terzi posti), appena un gradino sotto il record risalente alla stagione 2016/17, quando furono 25 i piazzamenti nelle prime tre posizioni, frutto di 5 successi, 10 secondi e 11 terzi posti. Completa il podio di giornata la padrona di casa Sara Hector, con un ritardo di 92 centesimi. Undicesima posizione di giornata invece per Marta Bassino, rientrata alle competizioni dopo avere saltato lo scorso fine settimana di Kvitfjell, punti utili soprattutto al morale per Elisa Platino diciannovesima e Roberta Melesi ventesima. Non si è qualificata per la seconda manche Sofia Goggia.