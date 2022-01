Sci, mitica Federica Brignone: vince a pari merito il Super G

Bel trionfo dell'italiana

L’azzurra non sbaglia veramente niente nella propria gara e, insieme all’austriaca, chiude davanti a tutte con il tempo di 1:18.19. Insieme alla Brignone e alla Huetter, sale sul podio Tamara Tippler (+0.82). Non benissimo le altre italiane impegnate: Elena Curtoni è à +1.07, mentre sono decisamente più staccate Bassino, Marsaglia, Melesi e le Delago.

Per la Brignone è il 19° trionfo di Coppa, il terzo in questa stagione dopo i centri (sempre in superG) di St. Moritz e Altenmarkt. Il trionfo odierno vale anche l’allungo nella classifica di superG davanti a Elena Curtoni, oggi decima (a 1”07) dopo il successo di una settimana fa a Cortina.