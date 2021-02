Sci, Mondiale Cortina: gigante d’argento per De Aliprandini dietro solo al francese Favre

Nella gara più importante della sua carriera lo sciatore azzurro Luca De Aliprandini centra il primo podio e porta a casa nel gigante del Mondiale di Cortina la medaglia d’argento. Davanti all’italiano solo Mathieu Faivre, il francese di scorta che fa meglio di 63/100 del nostro atleta. De Aliprandini dopo aver fatto una prima manche pazzesca solo dietro il fenomenale Pinturault, poi caduto nella seconda discesa, mai era salito sul podio in vita sua e conosce il giorno più bello della carriera a 30 anni suonati, sulle nevi di casa. Al terzo posto in questo fantastico gigante l’austriaco Marco Schwarz.

De Aliprandini regala all’Italia la seconda medaglia in questi Mondiali dopo l’oro di Marta Bassino in parallelo. Ed è la 73esima nella storia azzurra ai Mondiali, la 43esima al maschile, ottava in gigante dopo gli ori di Zeno Colò (1950), Gustavo Thoeni (1972 e 1974) e Alberto Tomba (1996), i bronzi di Piero Gros (1974), dello stesso Tomba (1987) e Manfred Moelgg (2013).