Sci, Mondiale Cortina: il gigante a Lara Gut

Lara Gut-Behrami vince la terza medaglia del Mondiale cortinese, la seconda d’oro nel gigante femminile con il tempo di 2’30″66, per 2 soli centesimi meglio di Mikaela Shiffrin e per 9 rispetto all’austriaca Katharina Liensberger. Al quarto posto si piazza la giovane neozelandese Alice Robinson, staccata di 73 centesimi dalla vincitrice. Una gara lunga e molto spettacolare che ha visto uscire già nella prima manche Federica Brignone, e al termine registra il 13/o posto di Marta Bassino come miglior risultato italiano, a 2″28 dalla Gut-Behrami.

Laura Pirovano ha chiuso al 26/o posto con 6″51 di svantaggio, mentre non ha preso il via nella seconda manche Elena Curtoni, che si era piazzata oltre le trenta al termine della prima frazione.

Le parole delle azzurre al termine del gigante femminile iridato di Cortina 2021.

Marta Bassino: “Un gara che non è mai girata, nella prima manche ho fatto fatica nella parte centrale dove scivolava sotto i piedi, è come se mi avesse tolto fiducia, ho capito subito che avrei avuto del ritardo da recuperare. Nella seconda ho provato a cambiare marcia ma non ci sono riuscita. La prendo come una parentesi, non cancella quanto ho fatto sinora. Sappiamo come va un Mondiale, mi dispiace ma è inutile piangersi addosso. Voltiamo pagina, è stata una bellissima esperienza, so che a Borgo San Dalmazzo dove vivo sono pronti ad accogliermi e hanno appeso striscioni lungo le vie del paese, chiudo il Mondiale felice con una medaglia d’oro che mi rimarrà nel cuore, adesso mi riposerò qualche giorno, la stagione ha ancora un mesetto intenso da vivere. Una rassegna iridata vissuta in Italia richiede un grande dispendio di energie, abbiamo vissuto giornate intense e impegnative, ho cercato di gestire al meglio la situazione e alla fine penso di esserci riuscita”.

Federica Brignone: “Sono partita attaccando, mettendo in pratica quello che stavo facendo in allenamento, è un peccato essere uscita ma nelle gare di un giorno bisogna rischiare, io l’ho fatto. Nello sport può andare bene o male, non è stato certamente un Mondiale favorevole, sportivamente sono le pagine più dure da digerire ma è da queste pagine che bisogna reagire. Nella vita ci sono tante sfide e questa è solamente un’occasione per migliorare uleriormente”.

Laura Pirovano: “Ho dato il massimo in tutte le gare, in discesa sono soddisfatta della prestazione, nei due paralleli mi è rimasto un pizzico di rammarico, anche in gigante ho provato a darci dentro, ho raschiato il fondo del barile permettere in pista le ultime energie rimaste e non ho rimpianti. Settimana prossima si riparte dalla Coppa del mondo in Val di Fassa, sono le ultime gare della stagione e bisogna godersele prima che finisca il calendario. Ci sarà tempo in estate per riposarsi”.