Sci, Mondiale Cortina, oro nello slalom a Foss-Solevagg

Alex Vinatzer protagonista sofrtunato dello slalom mashcile che ha chiuso i Mondiali di sci alpino a Cortina. Il gardenese, secondo al termine della prima manche, è giunto quarto nela gara vinta dal norvegese Sebastian Foss-Solevagg in 1’46″48 davanti all’austriaco Adrian Pertl (autore del miglior tempo al mattino) e all’altro norvegese Henrik Kristoffersen. Vinatzer ha provato fino in fondo a conquistare la medaglia nella specialità che manca all’Italia da dieci anni, ma alla fine ha tagliato il traguardo con un ritardo di 1″20 dal vincitore, a poco più di sette decimi dalla medaglia di bronzo. Per l’Italia si tratta del terzo piazzamento a ridosso del podio nella rassegna iridata dopo quelli di Dominik Paris in discesa ed Elena Curtoni nella combinata femminile. Nell’ordine d’arrivo figura anche Manfred Moelgg, quattordicesimo a 3″05, mentre Stefano Gross è uscito poco prima del terzo intermedio della manche d’apertura quando aveva addirittura il miglior tempo. Fuori al mattino anche Giuliano Razzoli.