Sci, Mondiali Cortina: la Shiffrin ingrana la sesta: sua la combinata femminile

Sesta medaglia d’oro iridata (e nona complessiva) in carriera per Mikaeela Shiffrin nella combinata femminile dei Mondiali di Cortina 2021. La statunitense ha costruito la sua fantastica vittoria sin dal mattino, quando si è classificata al terzo posto di un nulla dietro a Federica Brignone ed Elena Curtoni, poi si è scatenata nello slalom del pomeriggio, dove ha preceduto con il tempo di 2’07″22 la slovcacca Petra Vlhva, staccata di 86, e la cmapinessa olimpica della specialità Michelle Gisin di 89 centesimi. Niente da fare invece per Brignone, uscita dopo tre porte dello slalom in unna giornata che l’aveva vista brillante protagonista nel supergigante del mattino, dove aveva realizzato il miglior tempo. Così la migliore azzurra di giornata è risultata Curtoni, quarta a 2″35 dalla vincitrice, avanti due posizioni rispetto a Marta Bassino, alla fine sesta a 3″54 e separata dalla compagna di squadra dall’austriaca Ramona Siebenhofer, quinta nell’ordine d’arrivo. Era uscita dopo poche porte del supergigante anche Nadia Delago, la quarta italiana iscritta. Martedì 16 febbraio il programma prevede la disputa del parallelo con qualificazioni dalle ore 9 e fase finale dalle ore 14 con Federica Brignone, Marta Bassino, Laura Provano e Lara Della Mea.

Ordine d’arrivo AC femminile Mondiali Cortina (Ita):

1. Mikaela Shiffrin (Usa) 2’07″22

2. Petra Vlhova (Svk) + 0″86

3. Michelle Gisin (Svi) +0″89

4. Elena Curtoni (Ita) +2″35

5. Ramna Siebenhofer (Aut) +2″81

6. Marta Bassino (Ita) +3″54

7. Laura Gauche (Fra) +3″64

8. Ester Ledecka (Cze) +4″12

9. Ragnhild Mowinckel (Nor) +4″93

10. Marusa Ferk (Slo) +5″04

Federica Brignone (Ita) ritirata

Nadia Delago (Ita) ritirata