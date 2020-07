Sci, mondo del circo bianco in lutto per la morte del norvegese Jagge

Giorno di lutto per il mondo dello sci. Si è spento il norvegese Finn Christian Jagge, oro olimpico nello slalom ai Giochi di Albertville 1992 è morto all’età di 54 anni per una malattia fulminante. “Il nostro amore più grande, il nostro più grande eroe, il miglior papà del mondo e il miglior marito del mondo, è morto oggi, dopo una grave malattia. Il dolore è indescrivibile, siamo completamente devastati”, è quanto ha scritto la moglie Trine-Lise Jagge sul suo profilo Facebook. “Finken”, come veniva chiamato, conquistò vinto sette gare di slalom in Coppa del Mondo. Dopo la sua carriera da professionista è stato come allenatore. “È terribilmente triste. Era solo a metà della sua vita, un giovane di 54 anni che era attivo. È così tragico. Era un atleta unico. Era bravo in diversi sport, incluso il tennis. Nell’ambiente alpino era una leggenda”, ha dichiarato l’ex compagno di squadra Kjetil André Aamodt all’emittente NRK. Lo riporta Gazzetta.it