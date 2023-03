Sci, monumentale Shiffrin: anche il gigante di Soldeu è suo

Con questa vittoria Shiffrin, ha raggiunto gli 88 successi in coppa, quattordicesimo stagionale di cui il settimo successo in gigante, come mai nessuna prima, battendo anche il suo record personale di punti con 2206.

“Sono molto contenta di come sono riuscita a finire la stagione – ha raccontato Bassino a fine gara -: l’ultimo periodo è stato molto complicato per me, soprattutto per rimanere concentrata di testa. Sono felicissima di aver finito al terzo posto in gigante. Son contenta, per tutto il resto, di come è andata tutto l’anno, ci sono state molte cose belle e tante altre da prendere come spunto per migliorare”.