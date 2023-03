Sci, Odermatt stacca tutti a Soldeau e vince il gigante

Marco Odermatt è favoloso anche nell’ultima gara stagionale

Redazione ITASportPress

Marco Odermatt è favoloso anche nell’ultima gara stagionale, il gigante delle Finali di Soldeu. Vince con 2″11 di vantaggio sul primo degli avversari, che è Henrik Kristoffersen e infrange lo storico record di punti di Hermman Maier, salendo nella generale a quota 2042.

Buon recupero per Kristoffersen che prende il podio risalendo di sei posizioni, così come Marco Schwarz che è terzo con otto posizioni recuperate.

Ancora una bella gara per i due top azzurri, che terminano per la seconda volta consecutiva nella top ten. Filippo Della Vite è settimo con sette posizioni recuperate rispetto alla prima manche. Il bergamasco termina a 35 centesimi dal podio, con 2″64 di ritardo da Odermatt. Nono è Luca De Aliprandini a 2″68 dal leader, ma anche lui a soli 39 centesimi dal podio. Il trentino perde tre posizioni rispetto a metà gara, ma rimane comunque nel lotto dei migliori.

La classifica finale del gigante vede Odermatt con 840 punti, davanti a Kristoffersen a 660 e a Kranjec a 464. Il migliore degli azzurri è Della Vite. 13/o a 196 punti, mentre De Aliprandini è 16/o con 124.

“Nonostante la neve un po’ segnata sono riuscito a sciare bene, come so fare. E’ cambiata anche la visibilità e qualche atleta mi è andato dietro, ho avuto anche un po’ di fortuna. Mi dò nove per questa stagione: sono partito molto indietro e ho scalato le classifiche fino ad arrivare fin qui. Per il futuro vedremo. L’obiettivo è sempre quello di migliorarsi e poi vedremo cosa arriverà”.

“C’è un po’ di rammarico per non aver sfruttato al massimo la situazione che si era creata dopo la prima manche – ha detto De Aliprandini -. E tenendo conto del mio stato di forma attuale un po’ mi mangio le mani. Chiudo comunque con tre top ten che mi fanno stare tranquillo per il futuro”.

Domenica l’ultima gara stagionale per la Coppa del mondo maschile con lo slalom: prima manche alle 10.30 e seconda alle 13.30 con diretta su Rai Sport ed Eurosport.

Lo slalom femminile è stato vinto da Petra Vlhova con il tempo di 1’51″38, davanti alla croata Leona Popovic, al primo podio in carriera, staccata di 43 centesimi, e a Mikaela Shiffrin a 86 centesimi. Non c’erano azzurre al via. Domenica 19 marzo ultima gironata di competizioni con il gigante femminile che vedrà al via Federica brignone e Marta Bassino (Sofia Goggia ed Elena Curtoni hanno deciso di non prendervi parte) e lo slalom maschile con Tommaso Sala, Alex Vinatzer, Stefano Gross e Corrado Barbera.