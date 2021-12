Sci, podi totali: la Goggia si avvicina a Gros. Tomba sempre leader

Tomba guida la classifica con 88 vittorie

Con il successo ottenuto oggi nella discesa di Lake Louise, Sofia Goggia tocca 34 podi complessivi in Coppa del mondo e supera nella classifica all time Kristian Ghedina in ottava posizione. La graduatoria è guidata ovviamente da Alberto Tomba con 88, seguito da Gustavo Thoeni con 69 e Isolde KOstner con 51. Quarte a pari merito Deborah Compagnoni e Federica Brignone. Ma ecco i primi quindici, tra parentesi sono indicati i diversi piazzamenti sul podio.