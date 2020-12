Sci, slalom Alta Badia: vince lo svizzero Zenhaeusern

Un eccellente Alex Vinatzer non è bastato all’Italia per salire sul podio nel primo slalom stagionale maschile di Coppa del mondo disputato sulla Gran Risa in Alta Badia. Il 21enne finanziere altoatesino si è resop autore di una grande prestazione, che lo ha visto addirittura realizzare il miglior tempo nella prima manche davanti a Daniel Yule e Michael Matt e nella seconda manche ha coraggiosamente tentato di resistere alla rimonta di Ramon Zenhaeusern (ottavo a metà gara), concludendo al quarto posto con un ritardo di appena 19 centesimi dal primo trionfo della carriera, e a soli 7 centesimi da quello che sarebbe stato il secondo podio dopo il terzo posto di Zagabria dello scorso gennaio.

Zenhaeusern si gode invece un meritato trionfo davanti agli austriaci Manuel Feller e Marco Schwarz, anch’essi in recupero dal tredicesimo e decimo posto. Segnali positivi anche dal resto della squadra azzurra, anche se Manfred Moeolgg, Simon Maurberger e Stefano Gross non sono riusciti nella seconda manche a ripetere le belle prestazioni del mattino. Il finanziere di San Vigilio di Marebbe è passato dalla uindicesima alla diciannovesima posizione, ma dopo tutti i guai passati nel 2020 fra infortuni e stop obbligati, ha mostrato tutta la sua voglia di tornare protagonista, così come il trentino e l’altro altoatesino, che hanno perduto terreno concludendo ventitreesimo e ventottesimo, ma anche loro stanno recuperando con grande tenacia la migliore condizione. Fuori nella prima manche Federico Liberatore (34simo) e Tobias Kastlunger (48simo).

In classifica generale Alexis Pinturault (undicesimo di giornata) sale a 400 punti contro i 375 dell’assente Aleksander Aamodt Kilde e i 340 di Marco Odermatt. Martedì 22 dicembre si ritorna in pista con un nuovo slalom sulla celebre 3-Tre di Madonna di Campiglio: prima manche alle ore 17.45, seconda alle ore 20.45, diretta televisiva su Raisport ed Eurosport.

Ordine d’arrivo SL maschile Alta Badia (Ita):

1. Ramon Zenhaeusern (Svi) 1’45″43

2. Manuel Feller (Aut) +0″08

3. Marco Schwarz (Aut) +0″12

4. Alex Vinatzer (Ita) +0″19

5. Victor Muffat-Jeandet (Fra) +0″31

8. Henrik Kristoffersen (Nor) +0″37

7. Daniel Yule (Svi) +0″47

8. Tanguy Nef (Svi) +0″56

9. Sebastian Foss-Solevaag (Nor) +0″57

10. Dave Ryding Gbr) +0″70

19. Manfred Moelgg (Ita) +1″13

23. Stefano Gross (Ita) +1″36

28. Simon Maurberger (Ita) +1″89

Non qualificati per la 2a manche:

34. Federico Liberatore (Ita)

48. Tobias Kastlunger (Ita)