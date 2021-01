Sci, slalom Chamonix al francese Noel

Clement Noel vince il primo slalom di Chamonix, in rimonta di due posizioni rispetto alla prima manche, con il tempo di 1’38″58 e batte Ramon Zenhausern, staccato di 16 centesimi, mentre terzo è Marco Schwarz, leader di Coppa di specialità, per 19. Prestazione super per Luca Aerni, che approfitta al meglio del primo numero di partenza nella seconda manche per rimontare ben 25 posizioni e terminare al quarto posto.

Per l’Italia ci sono cinque atleti a punti, ma tutti nella seconda parte della classifica: 18/o Stefanbo Gross, con 1″63 di ritardo da Noel e 6 posizioni rimontate nella seconda, segue Simon Maurberger, 5 posizioni risalite, e un distacco di 1″68. Poi Tommaso Sala, 24/o, anch’egli in recupero di 4 posizioni, e chiudono la classifica Manfred Moelgg e Alex Vinatzer, autore di un grosso errore all’inizio della seconda frazione.

Marco Schwarz è sempre più leader della classifica di disciplina con 549 punti, contro i 387 di Foss-Solevaag e i 373 di Noel. Vinatzer è 19/o con 112 punti.

Stefano Gross: “Oggi le condizioni erano toste ma non ci sono scuse da cercare. Io sono partito con un buon atteggiamento nella seconda ma ho commesso un errore che mi ha compromesso il tempo finale. Domani bisogna riuscire a portare a casa un buon risultato che è quello che manca”.

Alex Vinatzer: “Non sono mai stato ultimo! Non mi sento ancora al meglio, ma non si cambia da una manche all’altra. C’è ancora una gara domani per cercare di far meglio. Prima dei Mondiali ci sono poi tre settimane per lavorare e sono contento perché il mio obiettivo è arrivare a quella gara nelle migliori condizioni”.

Domenica secondo slalom con prima manche alle 9.30 e seconda alle 12.30 in diretta su Rai Sport e Eurosport.

Ordine d’arrivo SL maschile Chamonix:

1. Clement Noel FRA 1’38″58

2. Ramon Zenhausern SUI +0″16

3. Marco Schwarz AUT +0″19

4. Luca Aerni SUI +0″47

5. Michael Matt AUT +0″63

6. Loic Meillard SUI +0″72

7. Alexander Khoroshilov RUS +0″87

8. Alexis Pinturault FRA +0″89

9. Sebastian Foss-Solevaag NOR +0″99

10. Christian Hirschbuehl AUT +1″20

18. Stefano Gross ITA +1″63

19. Simon Maurberger ITA +1″68

24. Tommaso Sala ITA +1″90

28. Manfred Moelgg ITA +2″22

29. Alex Vinatzer ITA +2″50

Giuliano Razzoli ITA DNQ

Riccardo Tonetti DNQ