Sci, slalom Chamonix va a Kristoffersen

Henrik Kristoffersen batte le buche della seconda manche del tracciato dello slalom di Chamonix e va a vincere con il tempo di 1’37″81, davanti a Ramon Zenhausern, l’elvetico che ha trovato una grande continuità in vetta alle classifiche, che è staccato di soli 28 centesimi, mentre al terzo posto si issa un altro svizzero, Sandro Simonet, risalito dalla trentesima posizione di metà gara e staccato di 66 centesimi dal leader.

Bella Italia, nella seconda gara francese, con Giuliano Razzoli che tira la zampata del vecchio campione risalendo 9 posizioni nella seconda manche e classificandosi al settimo posto assoluto con 1″29 di ritardo. Ottima rimonta anche per Manfred Moelgg, che risale dal ventisettesimo posto all’ottavo finale, facendo registrare il quarto tempo nella seconda manche e rimanendo a 1″31 da Kristoffersen.

Alex Vinatzer conferma il tredicesimo posto della prima manche, mentre si piazza 21/o Simon Maurberger, e 28/o è Stefano Gross, sceso dal nono posto di metà gara.

Nella classifica di disciplina Marco Schwarz è lanciato verso la conquista della coppa di specialità con 589 punti, contro i 443 di Zenhausern e i 405 di Foss-Solevaag. manfred Moelgg diventa il miglior azzurro, 18/o con 133 punti, davanti ad Alex Vinatzer che ne ha 132.

Il circus maschile si trasferisce ora a Garmisch per l’ultimo week-end di velocità prima dei Mondiali di Cortina.

“Ieri ho faticato – ha detto Razzoli -, ma oggi ho trovato il feeling giusto. Non era facile partendo da dietro. Forse in certi passaggi avrei potuto rischiare di più. Ma dopo le delusioni di Adelboden e Flachau oggi è andata meglio. E’ stato un mese difficile per me e avevo proprio bisogno di un buon risultato”.

“La mia resistenza è migliorata, anche se mi sentivo un po’ stanco dopo tutte le gare fatte.

Nella mia carriera sono abituato a tribolare e non mi spaventa avere momenti difficili. So che ci possono essere, ma si può anche uscirne.

Penso che l’importante sia crederci sempre, imparare qualcosa anche alla mia età”.

“Ora farò qualche giorno di riposo e poi programmeremo un periodo di preparazione atletica e di sci. Cercherò di ottimizzare ottimizzare il tempo al meglio per crescere di condizione”.

Ordine d’arrivo SL maschile Chamonix:

1. Henrik Kristoffersen NOR 1’37″81

2. Ramon Zenhausern SUI +0″28

3. Sandro Simonet SUI +0″66

4. Adrian Pertl AUT +1″03

4. Victor Muffat-Jeandet FRA +1″03

6. Marco Schwarz AUT +1″28

7. Giuliano Razzoli ITA +1″29

8. Manfred Moelgg ITA +1″31

8. Alexis Pinturault FRA +1″31

10. Kristoffer Jacobsen SWE +1″38

13. Alex Vinatzer ITA +1″56

21. Simon Maurbeger ITA +1″90

28. Stefano Gross ITA +2″57

Tommaso Sala ITA DNF

Riccardo Tonetti DNF