Sci, slalom femminile di Levi alla Shiffrin

L'americana ha concesso il bis nello slalom femminile di Coppa del mondo

Redazione ITASportPress

Mikaela Shiffrin ha concesso il bis nello slalom femminile di Coppa del mondo in programma a Levi, in Finlandia. La statunitense, già vincitrice della prima gara, ha chiuso con il tempo complessivo di 1’52″21. Si tratta della vittoria numero 49 nella specialità per la 27enne nativa di Vail, Colorado, la sesta sulla “Black Levi” (record) e stacca la rivale slovacca Petra Vhlova – che anche oggi si è dovuta accontentare del terzo posto con 68 centesimi di ritardo -, ferma a cinque. Per Shiffrin si è trattata anche della 76esima vittoria e del 122esimo podio in carriera in Coppa del mondo.

In seconda posizione Wendy Holdener, per la 44esima volta sul podio nel massimo circuito: l’elvetica ha recuperato due posizioni nella seconda manche in cui è stata quasi perfetta, per terminare a 28 centesimi da Shiffrin. Quarta la tedesca Lena Duerr a 0″97, quinta la svedese Sara Hector. Hanno completato la top ten, le due croate Lena Popovic e Zrinka Ljutic, l’austriaca Katharina Liensberger, la canadese Laurence St-Germain e la norvegese Thea Louise Stjernesund.

Anita Gulli ha terminato al ventitreesimo posto tra i pali snodati finlandesi. La ventiquattrenne torinese, portacolori del Centro Sportivo Esercito, ha messo in scena una seconda manche decisa e ordinata, ed eguaglia in questo modo il suo miglior risultato in carriera sul massimo circuito, ottenuto lo scorso anno nello slalom di Schladming. Non erano riuscite a staccare il pass per la seconda run Lara Della Mea – trentunesima a un decimo dalla qualificazione – e Marta Rossetti 47esima. Out nella prima manche Vera Tschurtschenthaler.

L’appuntamento con lo slalom femminile di Coppa del mondo è fissato a Killington, negli Stati Uniti, domenica 27 novembre con la prima manche alle ore 10.15 e la seconda alle 13.15 (in diretta tv su Raisport ed Eurosport), preceduta da un gigante sabato 27. Classifica generale che vede al primo posto Mikaela Shiffrin con 200 punti, seguita dalla Holdener a 125 e dalla Vhlova a 120 punti. Anita Gulli è al 31esimo posto, con 8 punti.