Sci, slalom femminile Flachau: torna al successo la Shiffrin

Dopo essere tornata al successo in gigante a Courchevel nello scorso mese di dicembre, Mikaela Shiffrin riassapora il gusto del trionfo anche nell’amato slalom sulla pista austriaca di Flachau intitolata al grande Hermann Maier. La venticinquenne statunitense, alla 68sima vittoria e centesimo podio in carriera, ha preceduto dopo due manches di alto livello l’austriaca Katharina Liensberger di 19 centesimi e la svizzera Wendy Holdener di 43 centesimi. Soltanto quarta Petra Vlhova a 43 centesimi, mentre Michelle Gisin completa la top-5. Una sola azzurra in classifica, la piemontese Anita Gulli, brava a conquistare con il pettorale numero 58 i primi punti in Coppa del mondo con il ventottesimo posto. Un vero peccato l’uscita di scena nella seconda manche di Irene Curtoni, sesta a metà gara, mentre non si sono qualificate Martina Rossetti, Martina Peterlini, Lara Della Mea e Serena Viviani.

La classifica generale vede sempre al comando Vlhova con 699 punti contro i575 di Gisin e i 485 di Shiffrin. Marta Basisno è quinta con 423, Sofia Goggia sesta con 402 e Federica Brignone ottava con 384, la gruadatoria di specialità premia sempre Vlhova con 400 punti davanti a Liensberger con 360. Il prossimo fine settimana prevede due giganti a Kranjska Gora sabato 16 e domenica 17 gennaio

Ordine d’arrivo SL femminile Flachau (Aut):

1. Mikaela Shiffrin (Usa) 1’47″92

2. Katharina Liensberger (Aut) +0″19

3. Wendy Holdener (Svi) +0″43

4. Petra Vlhova (Svk) +0″62

5. Michelle Gisin (Svi) +1″52

6. Camille Rast (Svi) +2″55

7. Chiara Mair (Aut) +2″57

8. Laurence St. Germain

9. Paula Moltzan (Usa) +2″79

10. Katharina Truppe (Aut) +2″85

28. Anita Gulli (Ita) +4″41

Irene Curtoni (Ita) ritirata nella 2a manche

Martina Peterlini (Ita)mnon qualificata per la 2a manche

Marta Rossetti (Ita) non qualificata per la 2a manche

Lara Della Mea (Ita) non qualificata per la 2a manche

Serena Viviani (Ita) non qualificata per la 2a manche