Sci, slalom femminile Jasna: ancora una impresa della Shiffrin

Mikaela Shiffrin vince per la 69esima volta in carriera nello slalom di Jasna, grazie ad una seconda manche superlativa che permette alla campionessa americana di recuperare la posizione rispetto alla padrona di casa Petra Vlhova, che si deve accontentare della seconda piazza con 34 centesimi di ritardo. Terzo posto per l’elvetica Wendy Holdener a 52 centesimi di svantaggio.

Ottima gara per Martina Peterlini, 23enne poliziotta di Rovereto, che con il quinto tempo nella seconda manche riesce a recuperare ben quindici posizioni e a concludere al settimo posto, che rappresenta il suo miglior risultato in carriera. Federica Brignone chiude al quattordicesimo posto, mentre è sedicesima Irene Curtoni. Vlhova guida ancora la classifica di specialità con 480 punti, ma la Shiffrin si avvicina e sale a 435, sorpassando la Liensberger che rimane a 410, con il quarto posto di oggi. La miglior azzurra è sempre Irene Curtoni, 13/a con 93 punti, ma entra nelle top 25 la Peterlini, ora 22/a con 54 punti e in recupero di 11 posizioni. Tutti i giochi sono aperti per la conquista della coppa di specialità perché mancano ancora i due slalom di Are del prossimo week-end e poi quello delle Finali di Lenzerheide. Con 300 punti in palio sarà battaglia fino all’ultimo palo. Domenica andrà in scena il gigante, dove Marta Bassino ha possibilità di chiudere i conti per la conquista della Coppa di specialità con una gara d’anticipo.

Ordine d’arrivo SL femminile Jasna:

1. Mikaela Shiffrin USA 1’44″28

2. Petra Vlhova SVK +0″34

3. Wendy Holdener SUI +0″52

4. Katharina Liensberger AUT +1″42

5. Michelle Gisin SUI +2″24

6. Ana Bucik SLO +3″07

7. Martina Peterlini ITA +3″32

8. Martina Dubovska CZE +3″54

9. Andreja Slokar SLO +3″55

10. Laurence St. Germain CAN +3″59

14. Federica Brignone ITA +4″07

16. Irene Curtoni ITA +4″21