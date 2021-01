Sci, slalom Schladming: nel buio della notte vince l’austriaco Schwarz

Cambia completamente il podio tra la prima e la seconda manche nella Night Race di Schladming. La vittoria va a Marco Schwarz, che risale dalle sesta posizione e con il tempo di 1’44″04 batte tutti e conquista la Planai, la sua seconda vittoria in carriera. Alle sue spalle c’è il francese Clement Noel, staccato di 68 centesimi e in risalita dalla quinta posizione. Gran colpo di Alexis Pinturault, che era 11/o a metà gara, ma mette a segno il miglior tempo nella seconda frazione e conquista il podio con 82 centesimi di ritardo dal vincitore. Per l’Italia c’è l’ottimo ottavo posto di Manfred Moelgg, ancora una volta il migliore degli azzurri e 1″58 di ritardo da Schwarz, e c’è il 14/o posto di Stefano Gross, a 2″54 dal leader. Alex Vinatzer era sceso con il numero 15 nella prima e aveva commesso un errore sul ripido che ne aveva condizionato il tempo finale, superiore di 3″05 rispetto a quello di Feller, leader a metà gara, ed era finito fuori dai trenta. Tommaso Sala era arrivato fino in fondo ma aveva commesso un errore proprio nelle ultime porte e non si era qualificato per la seconda. Fuori Simon Maurberger che stava sciando in linea per un piazzamento fra i primi 15, e fuori anche Giuliano Razzoli, così come Tobias Kastlunger. Ha disputato l’ultima gara della sua carriera il francese Julien Lizeroux, il 41enne di Albertville, che chiude con undici podi in Coppa di cui tre vittorie e due argenti ai Mondiali.

Ordine d’arrivo SL maschile Schladming:

1. Marco Schwarz AUT 1’44″04

2. Clement Noel FRA +0″82

3. Alexis Pinturault FRA +0″82

4. Sebastian Foss-Solevaag NOR +1″09

5. Ramon Zenhausern SUI +1″10

6. Albert Popov BUL +1″54

7. Alexander Khoroshilov RUS +1″57

8. Manfred Moelgg ITA +1″58

9. Loic Meillard SUI +1″67

10. Adrian Pertl AUT +1″78

14. Stefano Gross ITA +2″54

Alex Vinatzer ITA DNQ

Tommaso Sala ITA DNQ

Simon Maurberger ITA DNF

Giuliano Razzoli ITA DNF

Tobias Kastlunger DNF