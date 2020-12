Sci, Sofia Goggia da urlo: vince discesa libera Val d’Isere

Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Coppa del mondo in Val d’Isere. La 28enne si è aggiudicata la seconda gara veloce sulle nevi francesi con il tempo di 1.44.70. Grandissimo risultato per l’italiana che si è messa alle spalle la svizzera Suter, che si era imposta venerdì proprio davanti all’azzurra. Una bella rivincita per la nostra atleta. Sul podio, a completare il terzetto, anche la statunitense Johnson. L’ultimo successo della bergamasca era stato nel SuperG di St. Moritz il 14 dicembre 2019.