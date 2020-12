Sci, superG Val d’Isère: vince lo svizzero Caviezel ottavo Innerhofer

Mauro Caviezel approfitta del buon numero di partenza e vince il primo superG della sua carriera nella Coppa del mondo maschile. Sotto la neve e con un po’ di nebbia che è andata aumentando via via che gli atleti scendevano, l’elvetico è riuscito a trovare il giusto compromesso e ad imprimere gran velocità ai suoi sci fino a fermare il crono sul tempo di 1’01″34 , in una gara accorciata di circa 200 metri rispetto al tracciato originale. Al secondo psoto si piazza il norvegese Adrian Sejersted, a soli 10 centesimi da Caviezel. Terzo posto per l’austriaco Christian Walder con 54 centesimi di svantaggio dal leader. Buona la gara di Christof Innerhofer, che è riuscito a mettere in pista una buona aggressività e a piazzarsi all’ottavo posto finale con 88 centesimi di ritardo da Caviezel a poco più di 3 decimi dal podio, che il campione di Gais sente un po’ più vicino dopo la gara odierna.

Buono il rientro di Dominik Paris, dal quale non ci si attendevano certo miracoli. Paris è partito dopo un discutibile Tv break e quindi ha trovato certamente un tracciato più sporco. Sedicesimo comunque il gigante della Val d’Ultimo, con 1″12 di ritardo dal vincitore, ma con la consapevolezza di avere grandi margini di miglioramento. Diciannovesimo posto per Emanuele Buzzi, molto buono nella parte alta del tracciato e poi vittima di un errore. A punti anche Guglielmo Bosca con il 28/o posto a 1″56 da Caviezel, mentre è appena fuori dai 30 Matteo Marsaglia, partito con il pettorale numero 50. Più attardato Riccardo Tonetti. Brutta caduta per Alexander Prast, che è tuttora sotto accertamento medico.

Per domenica è programmata la discesa, con partenza alle 10.30 e diretta su Rai Sport e Eurosport.

Ordine d’arrivo SG maschile Cdm Val d’Isère (FRA):

1. Mauro Caviezel SUI 1’01″34

2. Adrian Sejersted NOR +0″10

3. Christian Walder AUT +0″54

4. Travis Ganong USA +0″76

5. Vincent Kriechmayr AUT +0″77

6. Kjetil Jansrud NOR +0″82

7. Alexis Pinturault FRA +0″86

8. Christof Innerhofer ITA +0″88

8. Andreas Sander GER +0″88

10. Beat Feuz SUI +0″91

16. Dominik Paris ITA +1″12

19. Emanuele Buzzi ITA +1″17

28. Guglielmo Bosca ITA +1″56

32. Matteo Marsaglia ITA +1″96

44. Riccardo Tonetti ITA +2″75

Le dichiarazioni a caldo degli azzurri:

Christof Innerhofer: “Non era facile trovare subito il ritmo e rischiare già alla prima gara della stagione. Curve non ce n’erano tante, ma c’era un passaggio dove era importante non sbagliare, e io lì non ho avuto il pelo. Complessivamente la mia prestazione è buona. Ho avuto una sensazione strana ad essere di nuovo in partenza, forse ero più nervoso di quando ho fatto la prima gara in Coppa del mondo”.

Dominik Paris: “Non è andata così bene, ma il meteo non mi ha aiutato. Certamente era più facile gareggiare con migliore visibilità che non con la neve in pista. Il distacco comunque c’è e bisogna ancora lavorare ma era importante rientrare. Per domani bisogna vedere come riusciranno a sistemare la pista, perché c’è veramente tanta neve, ma speriamo per il meglio. Comunque, era la gara ideale per fare il come-back, non troppo difficile. Ho provato, qualche pezzo è andato abbastanza bene, in qualche pezzo non sono riuscito ad essere perfetto. So che devo ancora migliorare e spero di migliorare di gara in gara”.