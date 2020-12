Sci, superG Val Gardena, sulla Saslong vince Kilde

La legge norvegese è calata ancora una volta sulla Val Gardena, il cui superG ha registrato la vittoria di Alksander Aamodt Kilde con il tempo di 1’26″29, davanti ad un Mauro Caviezel apparso brillante anche sulle nevi altoatesine, staccato di soli 12 centesimi. Al terzo posto, l’altro asso norge, Kjetil Jansrud, a 21 centesimi dal vincitore. Gli altri si sono solo potuti avvicinare, ma i tempi dei primi tre sono risultati imbattibili.

Buona gara per Dominik Paris, non ancora al top del rendimento, ma sempre vicino ai migliori. Il suo 12/o posto a 1″14 dal vincitore serve ad aumentare il numero dei chilometri percorsi in gara, in vista delle piste che il campione della Val d’Ultimo ama di più.

In zona punti sono arrivati anche Emanuele Buzzi, che pure ha commesso qualche errore lungo il tracciato, 24/o staccato di 1″72 dal vincitore, e Christof Innerhofer, alle prese con qualche dolore di troppo e, alla fine, 26/o a 1″77.

Il primo azzurro fuori dai punti è Guglielmo Bosca, 39/o, seguito da Matteo Marsaglia 41/o e da Florian Schieder 50/o. Out invece Riccardo Tonetti.

La classifica di specialità è guidata da Caviezel con 180 punti, davanti a Kilde con 122 e a Jansrud con 100. Paris e Innerhofer sono appaiati al 13/o posto con 37 punti. Nella generale, invece, balza al comando il giovane elvetico Marco Odermatt con 290 punti, che precede Alexis Pinturault a 276 e Kilde a 235. Il miglior azzurro è Luca De Aliprandini 25/o con 75 punti.

Sabato è in programma la discesa con partenza alle 11.45, in diretta Rai ed Eurosport.

Ordine d’arrivo SG maschile Cdm Val Gardena:

1. Alexander Aamodt Kilde NOR 1’26″29

2. Mauro Caviezel SUI +0″12

3. Kjetil Jansrud NOR +0″21

4. Matthias Mayer AUT +0″34

5. Andreas Sander GER +0″60

6. Nils Allegre FRA +0″78

7. Johan Clarey FRA +0″86

8. Ryan Cochran-Siegle USA +0″87

9. Marco Odermatt SUI +0″98

10. Beat Feuz SUI +1″05

12. Dominik Paris +1″14

24. Emanuele Buzzi ITA +1″72

26. Christof Innerhofer ITA +1″77

39. Guglielmo Bosca ITA +2″26

41. Matteo Marsaglia ITA +2″32

50. Florian Schieder +2″97

Riccardo Tonetti ITA DNF