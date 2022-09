Sci, Svindal e l’annuncio choc: “Sono malato”

Annuncio choc sui social dell'ex campione di sci Axel Lund Svindal. Il 40enne norvegese due volte oro olimpico (supergigante a Vancouver 2010 e discesa libera a Pyeongchang 2018) ha scritto in un post a tifosi e amici la sua disavventura. Ha un cancro ai testicoli e, dopo essersi sottoposto a un’operazione e aver cominciato le cure, ha comunicato di guardare con ottimismo al futuro. "Le ultime settimane sono state diverse - ha scritto Svindal sui social-. Ma posso dire settimane e non mesi per un grande aiuto medico, un po' di fortuna e una buona decisione. Molto grato al sistema sanitario pubblico in Norvegia. Grazie! Grazie!. Ho sentito un cambiamento nel mio corpo. Non ero sicuro di cosa fosse, o se fosse qualcosa. Ma ho deciso di farlo controllare. Sono andato da un medico, e sono stato rapidamente trasferito all'ospedale dove hanno confermato quanto sospettava il medico. Cancro ai testicoli. Test, scansioni e interventi chirurgici sono avvenuti molto velocemente. E già dopo la prima settimana sapevo che le prognosi erano molto buona".