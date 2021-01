Sci, tegola azzurra: cade Sofia Goggia poi trasportata via in barella

Non ci voleva proprio questa caduta per Sofia Goggia a meno di una settimana dall’avvio del Mondiale di Cortina. La sciatrice bergamasca è scivolata ed è stata soccorsa sulla pista turistica che affianca la “Kandahar”, dopo aver rimediato una brutta caduta scendendo a valle. Sofia Goggia è caduta in neve fresca quasi giunta in fondo al tracciato, nella zona dei parcheggi dove stazionano i pulmini delle squadre. E’ stata prontamente soccorsa, collocata su una barella ed avviata verso il locale ospedale di Garmisch per gli accertamenti del caso. Sofia, che si trovava davanti a Petra Vlhova al momento dell’incidente, stava rientrando come tutte le colleghe una volta ricevuta la notizia della cancellazione del superG previsto oggi a Garmisch-Partenkirchen (rinviato a lunedì mattina). Si teme un infortunio al ginocchio, da stabilire però l’entità con enorme preoccupazione.