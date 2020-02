Discesa Garmisch, vince Dressen ma emozione per il ritiro dell’azzurro Fill

Thomas Dressen, partito con il pettorale numero 1, si aggiudica la discesa accorciata di Garmisch-Partenkirchen, con il tempo finale di 1’39″31, davanti a Aleksander Aamodt Kilde, staccato di soli 16 centesimi, mentre al terzo posto si inserisce il francese Johan Clarey, a soli 17 centesimi dal vincitore.

Nella classifica cortissima, generata da una pista dove non si riusciva a fare troppa differenza, bella la prova di Emanuele Buzzi, unico atleta partito con il pettorale oltre il 20 capace di issarsi nella top 10, con il decimo tempo, a soli 54 centesimi da Dressen.

Ancora una buona prova per Christof Innerhofer, 15/o al termine nella prima discesa della sua stagione, dopo il risultato analogo ottenuto nel superG di Kitzbuehel. Il campione di Gais ha avuto la conferma del suo attuale stato di forma, sicuramente vicino a quello ottimale. Innerhofer neccesita solo di macinare chilometri per tornare in vetta alla velocità mondiale.

Più indietro Mattia Casse e Matteo Marsaglia, che hanno commesso qualche errore di troppo lungo il tracciato. In particolare, Casse è riuscito a mettere in pista una prima parte di gara a livello dei migliori, per poi perdere nel finale.

Gran festa per Peter Fill, che gareggiava con una tuta celebrativa delle sue 354 gare in carriera e che oggi, sulla Kandahar ha salutato tecnici, compagni di squadra e il pubblico per ritirarsi definitivamente dalle scene, come già annunciato a Kitzbuehel la scorsa settimana. Al traguardo lo attendeva la sua famiglia, con la quale ora potrà passare maggior tempo, dopo tanti anni di gare in tutto il mondo.

Per domenica a Gramisch è previsto un gigante anche se il meteo volge al brutto tempo. Prima manche alle 10.30 e seconda alle 13.30.

Ordine d’arrivo DH maschile Garmisch (Ger):

1. Thomas Dressen GER 1’39″31

2. Aleksander Aamodt Kilde NOR +0″16

3. Johan Clarey FRA +0″17

4. Vincent Kriechmayr AUT +0″26

5. Travis Ganong USA +0″27

6. Beat Feuz SUI +0″35

7. Niels Hintermann SUI +0″39

8. Kjetil Jansrud NOR +0″49

9. Max Franz AUT +0″52

10. Emanuele Buzzi ITA +0″54

11. Carlo Janka SUI +0″55

12. Ryan Cochran-Siegle USA +0″65

12. Josef Ferstl GER +0″65

14. Andreas Sander GER +0″72

15. Christof Innerhofer ITA +0″83

26. Mattia Casse ITA +1″37

30. Matteo Marsaglia ITA +1″58

51. Davide Cazzaniga ITA +5″22

52. Peter Fill ITA +7″66

Florian Schieder ITA DNF