Sci, combinata Bormio a Pinturault. Paris bene in superG cede nello slalom

Uno scatenato Dominik Paris si è arreso solo davanti allo slalom nella tre giorni di gare a Bormio. Il campione della Val d’Ultimo, uscito vittorioso nelle due discese di venerdì e sabato, e autore di un superG di altissimo livello concluso secondo per solo tre centesimi, non è andato oltre la 26esima posizione nella combinata alpina. Tutta colpa di un errore nella prova di slalom, non certamente il suo forte: il valdostano ha inclinato troppo uno sci sulla pista molto scivolosa finendo così per per fermarsi. Paris, velocissimo nel primo intermedio, ha poi ripreso a sciare portando a termine la gara. Il distacco finale pari a 6″97 è pesante, ma non impedisce al 30enne carabiniere pettorale rosso in discesa, di portare a casa cinque punti importanti in ottica classifica generale, che lo vede ora secondo a 20 lunghezze da Aleksander Kilde, in vetta con 474 punti. Proprio il norvegese è stato uno dei grandi protagonisti della gara odierna dove è riuscito a conquistare la seconda piazza dietro solo allo specialista Alexis Pinturault, vittorioso con il tempo di 2’32″56. Completa il podio lo svizzero Loic Meillard attardato di 56 centesimi.

Ai piedi del podio c’è spazio per un ottimo Riccardo Tonetti che si conferma il miglior combinatista italiano dopo la quarta piazza nella prova di specialità negli ultimi Mondiali di Are. Il 30enne delle Fiamme Gialle rimonta nello slalom e chiude quarto ad 1″87 dalla prima posizione. Florian Schieder è 24esimo mentre Guglielmo Bosca, decimo al termine del superG, non va oltre il 27esimo posto a 7″23. Alexander Prast invece, non è riuscito a siglare alcun tempo. La Coppa del mondo maschile tornerà nel 2020 a Zagabria, in Croazia, con uno slalom programmato per la giornata del 5 gennaio.

Ordine d’arrivo Combinata Alpina Cdm Bormio (Ita):

1. PINTURAULT Alexis FRA 2:32.56

2. KILDE Aleksander Aamodt NOR +0.51

3. MEILLARD Loic SUI +0.56

4. TONETTI Riccardo ITA +1.87

5. COCHRAN-SIEGLE Ryan USA +2.33

6. ALLEGRE Nils FRA +2.37

7. TRIKHICHEV Pavel RUS +2.61

8. CAVIEZEL Gino SUI +2.66

9. MURISIER Justin SUI +2.95

10. JANSRUD Kjetil NOR +3.11

24. SCHIEDER Florian ITA +6.52

26. PARIS Dominik ITA +6.97

27. BOSCA Guglielmo ITA +7.23

PRAST Alexander ITA non ha concluso la seconda manche

CASSE Mattia ITA non ha preso parte alla seconda manche