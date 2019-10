Sci, gigante Soelden: c’è Paris al via alle 10 di domenica

Archiviata la gara femminile, è tempo di gigante maschile su ghiacciaio di Soelden (domani prima manche alle ore 10, seconda alle 13 con diretta televsiva su Raisport ed Eurosport e collegamenti con RadioRai). Sette gli azzurri al via, guidati dall’inossidabile Manfred Moelgg. “Ho perso del terreno in questa specialità l’anno passato ma sento di avere ancora la voglia e le capacità per recuperare terreno – spiega il finanziere di San Vigilio di Marebbe -. Mi sono allenato bene in estate, le motivazioni sono alte e fino a quando mi sentirò competitivo, ci proverò sia in gigante che in slalom”. Luca De Aliprandini sarà l’unico azzurro presente in primo gruppo: “Finalmente è arrivato il tempo di scendere in pista in una competizione vera – spiega il trentino -. L’appuntamento di Soelden è sempre particolare, le mie condizioni sono buone e la pista è dura sotto tanti punti di vista. Negli ultimi due anni non abbiamo corso, stavolta dovrebbe essere la volta buona e vogliamo farci trovare pronti”.

Grande curiosità anche per vedere all’opera Dominik Paris, sinora impegnato solamente in sei prove di gigante in Coppa del mondo. “Mi sono allenato abbastanza bene in questa disciplina in estate e voglio provarci – dice il campione del mondo di supergigante -, ci sono le condizioni giuste. Lo farò a Soelden e anche nella prossima tappa di Beaver Creek, poi faremo il punto della situazione, perchè è difficile allenarsi per la velocità e trvare allo stesso modo il tempo per affrontare pure le porte larghe”. Al cancelletto di partenza saranno presenti anche Riccardo Tonetti, Giovanni Borsotti, Simon Maurberger e Hannes Zingerle.