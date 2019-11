Sci, i convocati per Zinal in vista dello slalom di Levi

Il direttore tecnico Roberto Lorenzi, d’intesa con il direttore sportivo Massimo Rinaldi, ha convocato nove slalomisti per una serie di allenamenti a Zinal, la località svizzera che sta ospitando anche le colleghe donne. Da lunedì 11 novembre infatti, il contingente azzurro composto da Stefano Gross, Riccardo Tonetti, Giuliano Razzoli, Federico Liberatore, Tommaso Sala, Manfred Moelgg, Simon Maurberger, Alex Vinatzer e Fabian Bacher, si ritroverà sulle nevi del Canton Vallese fino al prossimo 15 novembre in compagnia dell’allenatore responsabile Jacques Theolier e del tecnico Stefano Costazza. Si tratterà dell’ultima rifinitura per la gara sulla Black Levi di domenica 24 novembre, primo dei dodici appuntamenti di specialità della stagione. La prima manche è prevista alle ore 10,15, seconda alle ore 13,15 con diretta tv su Rai Sport ed Eurosport.