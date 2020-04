Sci, Paris a ISP: “Gigante addio, dopo infortunio solo discesa e superG. Rivali? Kilde, Feuz e Caviezel su tutti”

Il campione di sci azzurro Dominik Paris rispetta come tutti il lockdown ed è in casa da quasi tre mesi a Ortisei. L’altoatesino della Val d’Ultimo ha chiuso la stagione in anticipo per l’infortunio in un allenamento poco prima del weekend di Kitzbuehel procurandosi la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro. E pensare che la stagione si era aperta in modo fantastico con le due vittorie a Bormio e tre secondi posti che facevano sperare anche di portare a casa la Coppa del Mondo generale e non solo quella di specialità. Domme sta recuperando e spera di tornare a sciare già in estate ed essere pronto per la nuova stagione. “In questa lunga emergenza sanitaria -ha affermato Dominik Paris a Itasportpress.it – sono uscito solo per andare a fare la spesa, ma tra gli allenamenti e la fisioterapia, i miei due figli e il fatto che amo cucinare, le giornate sono state sempre piene. Mi sento comunque bene adesso e il primo controllo è andato come speravo. Ho cominciato anche ad allenarmi bene a casa anche se devo fare molta attenzione al ginocchio. Prevedo di poter iniziare il programma ad agosto, mese che di solito io vado a sciare, poi vediamo come reagisce il mio ginocchio e anche gli esiti del secondo controllo, quello dei sei mesi, che mi farà capire quando potrò tornare sulla neve. La stagione era iniziata bene e resta il rammarico per essermi dovuto fermare quando potevo puntare sia alla Coppa del Mondo di discesa ma anche alla classifica generale però alla fine è andata così. La Coppa l’ha portata a casa Kilde, velocista ritornato a essere polivalente. Ha sciato ottimamente e poi ha fatto anche bene in gigante. Sarà un degno rivale per la prossima stagione e lo dovrò tenere d’occhio così come gli svizzeri Feuz e Caviezel, ma anche gli austriaci sono sempre avversari pericolosi. Ma dipende anche da come mi sentirò in pista visto che in carriera mai ho accusato un infortunio così difficile e lungo. Io non farò il gigante il prossimo anno e voglio concentrarmi sulle mie discipline, discesa e superG dove voglio riprendere presto il ritmo e la sicurezza”.