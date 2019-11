Sci, slalom femminile di Levi: le sei convocate

E’ stata definita la formazione che prenderà parte sabato 23 novembre al primo slalom femminile della stagione di Coppa del mondo sulla pista finlandese di Levi (prima manche alle ore 10.15, seconda alle 13.15). I posti a disposizione della squadra azzurra sono sei e verranno occupati da Irene Curtoni, Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Roberta Midali e Anita Gulli, con la ventunenne piemontese del Centro Sportivo Esercito che ha vinto la selezione interna con Vivien Insam per l’ultimo posto disponibile. La stessa Insam si unirà al gruppo delle discipline tecniche di Coppa Europa, in partenza per la trasferta in Svezia in vista degli slalom di Funesdalen del 2 e 3 dicembre, ai quali prenderano parte anche Gulli e Rossetti.