Sci, superG Kitzbuehel: successo del norvegese Jansrud

Serviva una reazione importante e la squadra azzurra non ha tradito. Senza Dominik Paris, considerato il favorito sulla pista di Kitzbuehel e costretto ai box per un infortunio al crociato, gli italiani hanno dato il massimo nel superG andato in scena sulla pista austriaca rendendo sicuramente orgoglioso il carabiniere della Val d’Ultimo. Mattia Casse, sceso in pista con il pettorale numero sei, ha cercato di non far rimpiangere il forte compagno e per poco non ci è riuscito: preciso, solido e veloce, il 29enne delle Fiamme Oro ha sfoderato una delle sue migliori prestazioni in carriera. Il quinto posto finale, raggiunto anche lo scorso dicembre a Lake Louise, lo conferma. Poco più di cinque decimi lo hanno separato da uno strepitoso Kjetil Jansrud, leader di giornata con 16 centesimi di vantaggio su Aleksander Kilde e Matthias Mayer, entrambi appaiati in seconda posizione.

Il superG di Kitzbuehel ha riconsegnato all’Italia anche Christof Innerhofer a distanza di dieci mesi dall’infortunio ai legamenti capitatogli ai Campionati italiani di Cortina dello scorso marzo. Sceso in pista con il pettorale numero 16, il medagliato olimpico è apparso in buona forma ma poco aggressivo (come prevedibile dopo uno stop così lungo) concludendo la gara al 15esimo posto a 1″40. Il campione di Gais ha fatto meglio di Peter Fill ed Emanuele Buzzi, entrambi 20esimi a 1″59, oltre che di Matteo Marsaglia, il quale ha pagato caro un errore commesso nella parte centrale del tracciato finendo così 29esimo. La tre giorni di gare a Kitzbuehel proseguirà nella mattinata di sabato quando gli uomini torneranno protagonisti in una discesa programmata per le ore 11,30. Non sarà al via per precauzione Guglielmo Bosca, caduto nel superG di oggi senza gravi conseguenze. Bosca ha accusato solo contusioni ma lo staff tecnico ha deciso di non schierarlo per la discesa di sabato.

Ordine d’arrivo SG maschile Cdm Kitzbuehel (Aut):

1. JANSRUD Kjetil NOR 1.14.61

2. KILDE Aleksander Aamodt NOR +0.16

2. MAYER Matthias AUT +0.16

4. CAVIEZEL Mauro SUI +0.49

5. CASSE Mattia ITA +0.53

6. KRIECHMAYR Vincent AUT +0.79

7. FEUZ Beat SUI +0.86

8. SANDER Andreas GER +0.99

9. PINTURAULT Alexis FRA +1.14

10. GANONG Travis USA +1.15

15. INNERHOFER Christof ITA +1.40

20. FILL Peter ITA +1.59

20. BUZZI Emanuele ITA +1.59

29. MARSAGLIA Matteo ITA +1.95

BOSCA Guglielmo ITA non ha terminato la gara

CAZZANIGA Davide ITA non ha terminato la gara