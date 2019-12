Sci, una grandiosa Brignone fa suo il gigante di Courchevel

Federica Brignone è stata grandiosa. Dopo due vittorie mancate per pochissimi centesimi in questa stagione, finalmente è lei a bruciare la diretta avversaria di un soffio. Nel gigante disputato sulla pista di Courchevel, in Francia, la valdostana ha centrato l’undicesimo successo della sua carriera, il sesto nel gigante anticipando di 0″04 una sorprendente Mina Fuerst Holtmann, al primo podio in carriera in Cdm in una gara individuale. Completa il podio la svizzera Wendy Holdener, attardata di 44 centesimi. Per l’Italia si tratta dell’87esima vittoria nella Cdm femminile e del terzo successo stagionale dopo quelli di Sofia Goggia a St. Moritz e di Marta Bassino a Killington. Proprio la cuneese, che aveva chiuso al secondo posto la prima manche, non è riuscita a compiere nuovamente l’impresa realizzata sulla pista americana e si è dovuta accontentare della settima piazza finale, a 77 centesimi dalla vetta.

Il bilancio complessivo è molto positivo per la squadra azzurra: buona anche la prova di Sofia Goggia, che dopo una prima run sottotono e condizionata dal vento, si è riscattata nella seconda parte, realizzando il secondo miglior tempo di manche. La finanziera bergamasca chiude così in 16esima posizione con un ritardo di 1″49. Arrivano punti anche per Irene Curtoni, 28esima a 2″79, mentre rimangono a bocca asciutta Laura Pirovano, Valentina Cillara Rossi, Francesca Marsaglia e Roberta Midali. Con la vittoria odierna Brignone, seconda in classifica generale con 381 punti, recupera su una deludente Mikaela Shiffrin, solo 17esima e a 546 lunghezze. Ma la 29enne carabiniera conquista soprattutto il pettorale rosso di leader del gigante con 225 punti, 66 di vantaggio sulla norvegese Holtmann e 67 sulla compagna di squadra Marta Bassino. Il prossimo appuntamento di Cdm per le donne è in Val d’Isère, nel prossimo weekend, quando di disputeranno una discesa e una combinata alpina rispettivamente il 21 e 22 dicembre.

Ordine d’arrivo GS femminile Cdm Courchevel (Fra):

1. BRIGNONE Federica ITA 2:12.59

2. HOLTMANN Mina Fuerst NOR +0.04

3. HOLDENER Wendy SUI +0.44

4. VLHOVA Petra SVK +0.48

4. REBENSBURG Viktoria GER +0.48

6. HECTOR Sara SWE +0.59

7. BASSINO Marta ITA +0.77

8. TVIBERG Maria Therese NOR +0.86

9. SCHMOTZ Marlene GER +0.89

10. ROBINSON Alice NZL +0.98

16. GOGGIA Sofia ITA +1.49

28. CURTONI Irene ITA +2.79

Classifica generale Cdm:

1. SHIFFRIN Mikaela USA 546

2. BRIGNONE Federica ITA 381

3. REBENSBURG Viktoria GER 311

4. VLHOVA Petra SVK 288

5. SUTER Corinne SUI 225

6. HOLDENER Wendy SUI 221

7. SCHMIDHOFER Nicole AUT 218

8. GOGGIA Sofia ITA 211

9. GISIN Michelle SUI 209

10. HOLTMANN Mina Fuerst NOR 199



12. BASSINO Marta ITA 189