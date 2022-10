Serie C, il Vicenza non va oltre il pari col Pro Patria: tutti i risultati

Una brutta partita, poco gioco, tanta confusione e il Vicenza strappa un pareggio casalingo per 1-1 contro la Pro Patria. Baldini cambia modulo e si schiera con la difesa a quattro alla ricerca di più solidità. I biancorossi propongono scambi interessanti e un fraseggio che non si notava nelle scorse partite. Il tempo passa e il Lane non riesce a sbloccare il risultato così al 26′ ci pensa la Pro Patria con Piu che effettua un cross sul quale Perotti anticipa Bellich e batte Confente. Il Vicenza non trova la reazione sperata dalla Curva che, esasperata dalla situazione, si lascia andare a cori offensivi contro la squadra. La squadra di Baldini spinta da un’encomiabile Curva Sud corre alla ricerca del pareggio e all’83′ Ferrari battezza in rete una respinta di Del Favero.