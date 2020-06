Shock Djokovic: positivo al Coronavirus

Il verdetto tanto temuto è arrivato. E non è stato benevolo. Novak Djokovic ha il Coronavirus.

Si chiudono così nel peggiore dei modi le ore d’ansia per tutto il mondo del tennis. Le positività nei giorni scorsi di Grigor Dimitrov e Borna Coric aveva già spinto l’organizzazione dell’Adria Tour, l’evento promosso dallo stesso Djokovic, a cancellare la finale in programma domenica tra ‘Nole’ e Rublev.

Già nella serata di lunedì i positivi al Covid-19 tra i partecipanti al torneo d’esibizione erano saliti a cinque contando anche Viktor Troicki e la moglie.

Le autorità sanitarie croate avevano imposto una serie di tamponi alle tante persone entrate in contatto con Dimitrov. Tra queste anche Djokovic, che ha fatto ritorno a Belgrado da Zara per sottoporsi al test: esito positivo, così come per la moglie.

Come riferisce l’agenzia Tanjug, con il campione serbo si sono sottoposti al test l’intera sua famiglia e i componenti del suo staff tecnico. Già positivi erano risultati positivi anche Marco Panichi, uno degli allenatori di Djokovic, e Christian Groh, allenatore di Dimitrov.

E ora, come inevitabile che sia, la paura in Croazia si allarga perché Djokovic è stato a propria volta in contatto con altri soggetti, come Marin Cilic, Goran Ivanisevic, am anche il primo ministro croato, Andrej Plenkovic.