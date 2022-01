Slalom Adelboden, vince l’austriaco Strolz

Alex Vinatzer recupera 21 posizioni e termina la gara al settimo posto con 66 centesimi di svantaggio da Strolz

Gara emozionante e piena di sorprese lo slalom di Adelboden, già a partire dalla prima vittoria in carriera per l’austriaco Johannes Strolz, che recupera sei posizioni nella seconda manche e chiude con il tempo di 1’50″05, davanti al compagno di squadra Manuel Feller, staccato di soli 17 centesimi e al tedesco Linus Strasser, terzo a 29.

Alex Vinatzer parte all’attacco nella seconda manche, dopo il 28/o posto ottenuto nella prima, mette in pista il miglior tempo nella seconda frazione, e, nonostante un errore sul muro finale riesce a recuperare 21 posizioni e terminare la gara al settimo posto con 66 centesimi di svantaggio da Strolz.

“Dopo la prima manche mi sono guardato e sembravo un turista – ha detto Vinatzer -, mi sono detto: ‘non è lì che devi stare’. Sono partito a tutta nella seconda. Peccato per l’errore che mi è costato 6-7 decimi, ma comunque, per oggi, va bene”.

Ancora una buona gara per Giuliano Razzoli, al rientro da fastidi alla schiena, che si dimostra veloce e molto regolare. Termina al nono posto con 75 centesimi di ritardo dal vincitore.

“Sono molto contento – ha detto Razzoli – perché dopo essere stato fermo da Campiglio in poi, non sapevo a che punto potevo essere. Nel finale della seconda manche mi è mancato qualcosa, ma ho cercato di tenere ed è arrivato il risultato. Gennaio è un mese importantissimo, e oggi è un buon risultato per me”.