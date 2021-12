Slalom femminile di Lienz, vince Petra Vlhova

Alle sue spalle l’austriaca Katharina Liensberger, per l’undicesima volta sul podio nello slalom in carriera

Petra Vlhova ha messo in mostra i muscoli nello slalom femminile di Coppa del mondo a Lienz, confermandosi mattatrice della stagione nella disciplina. Sulla pista austriaca la campionessa slovacca, alla quindicesima vittoria tra i pali snodati in carriera sul massimo circuito – terza stagionale -, ha fissato il cronometro sul tempo complessivo di 1’42″10 con una prova convincente. Alle sue spalle l’austriaca Katharina Liensberger, per l’undicesima volta sul podio nello slalom in carriera, attardata di 51 centesimi. Terza posizione per la svizzera Michelle Gisin, seconda al termine della prima manche, che ha chiuso con 68 centesimi di ritardo dalla leader.