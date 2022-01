Slalom maschile Schladming, trionfa Strasser. Vinatzer quinto

Lucas Braathen mantiene il primo posto nella classifica di specialità con 257 punti, davanti a Sebastian Foss-Solevaag con 220 punti e a Manuel Feller, a quota 185. Razzoli è decimo con 154 punti.

Linus Strasser vince per la terza volta in carriera in Coppa del mondo, sullo splendido pendio della Planai di Schladming, con il tempo di 1’46″00, davanti all’emergente norvegese Atle Lie McGrath, staccato di soli 3 centesimi e al rimontante Manuel Feller, a 39 centesimi, risalito di 25 posizioni nella seconda manche. Giuliano Razzoli ha inforcato nella seconda manche, dopo lo splendido secondo posto di metà gara. Un vero peccato per l’emiliano, che ha dimostrato ancora una volta di poter stare con i migliori.