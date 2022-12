Sofia Goggia senza limiti: vince la discesa in Coppa del Mondo dopo frattura alla mano

Trionfo magico per l'atleta che solo ieri era stata operata per la frattura alla mano.

La donna è stata imprendibile soprattutto nella seconda parte e ha chiuso la sua gara in 1’28”85, con 43/100 su Ilka Stuhec (di ritorno sul podio dopo quasi 4 anni) e 52/100 su Kira Weidle. Quarta a 61/100 c’è Mikaela Shiffrin. Elena Curtoni dopo il successo di ieri è ottava a 1”16.

Ai microfoni della Rai, la Goggia ha voluto ringraziare tutti quelli che si sono adoperati per lei e per la sua mano: "Quando ho fatto il giro in campo libero e ho visto che potevo mettermi a uovo, ho avuto una felicità così profonda che ho pensato: nessuno sarà così felice al cancelletto. Sono contenta di quello che ho fatto ma devo ringraziare di cuore tutti quelli che mi hanno aiutato ieri, dal dottor Andrea Panzeri, alla Clinica Madonnina che ha richiamato i chirurghi agli autisti messi a disposizione da Armani, sponsor della Fisi".