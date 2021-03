Sorpresa alla Milano-Sanremo: il belga Stuyven stacca tutti e vince la 112.ma edizione

La Milano-Sanremo a sorpresa va al fiammingo Jesper Stuyven. Il ciclista 28enne ha preceduto sul traguardo Caleb Ewan e Wout Van Aert., quarto Sagan davanti a Van der Poel, Colbrelli, migliore degli italiani, ottavo. Il belga non era favorito ma con una grande prova è riuscito a sorprendere i favoriti Alaphilippe, Van Aert e Van der Poel. Si pensava che potessero essere loro ad imporsi e avere una marcia in più rispetto alla concorrenza, ma il fiammingo della Trek Segafredo, compagno di squadra di Nibali, ha sfruttando le marcature dei favoriti al termine della discesa del Poggio, piazzando la stoccata giusta. Un affondo secco ha consentito al belga di guadagnare quei metri decisivi per portare a casa il suo primo successo in una grande Classica . Questi i piazzamenti degli altri italiani: 12° Trentin, 18° Nizzolo, 23° Vendrame. Nibali ha concluso 35° a 10″, Ballerini 41° a 29″.