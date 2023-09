Spettatore incita Zverev con inno nazista: “Buttatelo fuori, è inaccettabile”

"Deutschland Uber Alles", una frase tristemente nota come inno della Germania di Hitler. Quando Zverev l'ha sentita pronunciare forte e chiara durante il quarto set della sfida contro Jannik Sinner, agli Us Open, non ci ha pensato su un attimo: "Fate espellere chi l'ha pronunciata. E' la più famosa frase di Hitler, è inaccettabile". Uno spettatore vicino al campo stava incitando il tedesco utilizzando queste parole: Zverev l'ha immediatamente fatto presente all'arbitro. E quest'ultimo, James Keothavong, a quel punto si è consultato con gli addetti alla sicurezza per identificare l'autore dell'urlo. Poi è stato identificato e cacciato.