ATP Stoccolma, Sinner sottotono eliminato da Murray

Momento non straordinario di forma per l'altoatesino

Il 20enne di Sesto Pusteria, n.10 del ranking e primo favorito del seeding, oramai certo della nona posizione nella “Race to Turin” (sarà riserva alle ATP Finals) dopo il forfait di Norrie nel torneo svedese, è stato battuto al secondo turno (per lui l’esordio) dal britannico Andy Murray, n.143 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card, che si è imposto per 76(4) 63, in due ore e un quarto di partita. Brillante “sir Andy” che ha sfoderato alcuni colpi degno dei tempi migliori ma l’altoatesino è sembrato stanco, mentalmente oltre che fisicamente, al termine di una stagione che per lui è stata assolutamente eccezionale.