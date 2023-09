Storia di Twitch, la piattaforma degli eSport (e non solo)

Twitch è diventato il paradiso dei gamer in tempi rapidissimi, ma non solo: ha coinvolto altri professionisti del settore gaming come i giocatori di poker e, di conseguenza, i brand di settore: per esempio, Pokerstars.it ha aperto un canale su Twitch seguendo l'evoluzione dei mezzi di comunicazione che dalla televisione ha portato il poker sulle piattaforme digitali, dando agli appassionati la possibilità di seguire i migliori tornei e i pokeristi più famosi direttamente dal proprio smartphone.