Storico Nadal al Roland Garros: batte Djokovic ed eguaglia Federer con lo slam numero 20

Grande vittoria di Rafael Nadal che entra di diritto nella storia. Il maiorchino batte Djokovic col punteggio di 6-0 6-2 7-5 e trionfa nella terra rossa del Roland Garros. Partita a senso unico con lo spagnolo che ha dominato. Il serbo è apparso nervoso e non è riuscito a mettere in mostra il suo gioco. Per Nadal è la vittoria numero 13 a Parigi ed è lo slam numero 20, come Roger Federer. Nulla da fare per Nole che resta avanti negli scontri diretti complessivi (29-27), ma il saldo al Roland Garros premia nettamente Nadal che lo aveva già battuto all’ultimo atto nel 2012 e nel 2014.