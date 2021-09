Storico tris azzurro a Tokyo nei 100 metri: vince Sabatini poi Caironi e Contrafatto

Uno storico successo delle azzurre nella velocità

Storica finale quella dei 100 metri femminili categoria T63 che ha chiuso di fatto il programma d'atletica a queste Paralimpiadi di Tokyo 2021. Italia che arrivava con le migliori 3 atlete a questo atto conclusivo e che non ha deluso le attese. Sabatini trionfa con 14.11, nuovo record del mondo, precedendo le compagne Caironi, d'argento, e Contrafatto. Monica Contraffatto dedica la sua medaglia all'Afghanistan e a tutte le donne che ora si trovano in difficoltà nel paese dove in un attacco militare ha perso la gamba. Le medaglie azzurre ai Giochi di Tokyo arrivano a 69.